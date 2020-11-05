Тете с огромным отрывом получил награду лучшего игрока Шахтера в октябре
22:24 - Читати українською
Шахтер сообщил результаты голосования за лучшего игрока прошлого месяца.
Победу в голосовании фанатов добыл вингер Тете, информирует официальный сайт "горняков".
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Преимущество 20-летнего бразильца оказалась огромным. Свои голоса за него отдали 4299 респондентов. Второе место занял Марлос (610), а тройку призеров замкнул Виктор Коваленко – 475.
Добавим, что Тете в октябре провел 6 матчей, отличился голом и тремя ассистами. Среди них гол+пас в победном поединке ЛЧ против Реала (3:2).
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