Тете рассказал, почему перешел в Шахтер – весомая причина

Полузащитник Шахтера Тете вспомнил свой трансфер в лагерь "горняков" из бразильского Гремио.

Тете покинул Гремио в марте этого года и стал игроком Шахтера из-за конфликта с главным тренером бразильского клуба Ренато Гаушо, передает UOL Esporte.

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"Я не чувствую сожаления. Переезд в Шахтер стал лучшим решением в моей карьере. Игра на профессиональном уровне – очень важный шаг, и я верю в свою способность прогрессировать. Здесь я уже вырос и многому научился.

Я действительно говорю только на португальском. Но в Шахтере есть Марлос и Тайсон, говорящие на русском, поэтому они всегда помогают мне в коммуникации. Здесь у меня есть возможность сыграть в Лиге чемпионов, а это мечта. Думаю, каждый мальчик, который играет в футбол, мечтает когда сыграть в таком турнире", – отметил Тете в комментарии изданию.

Напомним, Тете провел 3 матча в нынешнем сезоне за Шахтер, отметившись 2 голами.

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