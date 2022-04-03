Вингер Тете рад, что смог забить в первом же матче после перехода из Шахтера в Лион.

Я очень рад, что смог помочь команде и сразу забил победный гол. Я получил хороший пас от Густо и правильно почувствовал момент для удара.

Тете фирменным голом принес победу в первом же матче за Лион

Меня очень хорошо приняли, и я уверен, что это позволило мне быстро помочь команде. Я получил большое доверие и смог отблагодарить. Я физически готов и буду в распоряжении тренера, чтобы играть больше", – приводит слова Тете сайт Лиона.

Напомним, французский клуб арендовал легоинера Шахтера до конца сезона.

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