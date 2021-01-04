Полузащитник Шахтера Тете в будущем хотел бы сыграть за свою бывшую команду.

"Я надеюсь однажды вернуться в Гремио и надеть футболку профессионала", – цитирует Тете издание Gremistas.

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Напомним, бразилец в феврале 2019 года перешел в Шахтер именно из Гремио, за главную команду которого не успел сыграть ни одного матча. В текущем сезоне провел за "горняков" 19 поединков во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. Контракт 20-летнего футболиста с донецким клубом рассчитан до 31 декабря 2023 года. Transfermarkt оценивает Тете в 17 млн евро.

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