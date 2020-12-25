Бразильский полузащитник Шахтера Тете поделился воспоминаниями о первом матче против Реала (3:2), в котором ему удалось открыть счет в первом тайме.

"Без сомнения, поединок против мадридского Реала был важнейшим матчем в моей карьере. Мы много тренировались и готовились к этим встречам.

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Я знал, что могу показать себя миру. Мы играли против Реала – команды, которая завоевала больше всего титулов Лиги чемпионов, там замечательные игроки. Я был очень сконцентрирован. Слава богу, все удалось", – сказал Тете в комментарии изданию UOL.

Напомним, бразилец присоединился к Шахтеру в феврале 2019 года. С тех пор успел сыграть в футболке "оранжево-черных" 63 матча, в которых отметился 15 голами и отдал 12 результативных передач.

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