Тете признался, что Шахтер еще не начинал изучать Бенфику

Нападающий Шахтера Тете рассказал о приоритетах команды на зимних сборах в Турции.

"Чувствую себя отлично! Работаем очень старательно и уже думаем о чемпионате Украины и Лиге Европы. Впереди важные матчи.

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Ты отдохнул и вышел из отпуска, но в этот период практически не работал физически, поэтому где-то до пятого дня достаточно сложно. Но мы постепенно адаптировались к ежедневным нагрузкам. Конечно, тренерский штаб предлагает нам и работу с мячом, не только физические нагрузки. Стиль нашей команды именно такой: много времени проводим с мячом, стараемся больше атаковать. И сейчас, как всегда, выполняем все упражнения с мячом.

Пока отрабатываем нашу модель игры, прессинг на половине поля соперника, удержание мяча, оборону и атаку, то есть базовые аспекты. Изучением Бенфики займемся позже", – рассказал Тете в комментарии официальному сайту Шахтера.

Напомним, матчи 1/16 финала Лиги Европы между "горняками" и Бенфикой состоятся 20 и 27 февраля.

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