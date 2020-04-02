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Тете признался, что бразильцы Шахтера не сильно поддерживают друг друга вне клуба

06:30 16 Читати українською
Тете признался, что бразильцы Шахтера не сильно поддерживают друг друга вне клуба
Тете / фото: ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Тете рассказал о том, кто из игроков команды больше всех помог ему на этапе адаптации.

"Дентиньо очень помог мне, когда я только приехал. Он рассказал мне все о клубе и о стране. Он невероятно помог мне.

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В общем, ситуация несколько отличается, что касается повседневной жизни. Бразильцы, вопреки ожиданиям многих, не оказывают друг другу такой большой поддержки вне клуба. Поэтому я стараюсь побольше быть со своей семьей. Именно семья – моя база и основа для роста", – рассказал Тете в комментарии UOL Esporte.

Напомним, Тете перебрался в состав дончан в феврале 2019 из бразильского Гремио за 15 млн евро. В текущем сезоне 20-летний вингер сыграл за Шахтер в 21 поединке во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал 3 результативные передачи.

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