Тете: Президент Гремио не верил, что Шахтер сделал предложение по моему трансферу

Вингер Шахтера Тете вспомнил свой переход в донецкий клуб из бразильского Гремио.

"Я просто просил дать мне возможность сыграть профессионально в Бразилии. Я был готов. Я и мой представитель говорили с президентом клуба. Мы просили дать нам шанс, и показали предложение от Шахтера, но президент Гремио думал, что это ложь.

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Я пытался убедить его: по прогнозам у меня шанс проявить себя в 21-22 года. Да, есть игроки, которые проявляют себя в Бразилии в возрасте 22-23 лет, но не попадают на рынок в Европе. Предложение Шахтера была хорошим и для меня, и для клуба, и мы решили принять его", – приводит слова Тете Torcedores.

Напомним, бразилец стал игроком Шахтера в феврале 2019 за 15 млн евро. К слову, Тете провел в составе "горняков" 30 поединков в текущем сезоне, записав в свой актив 7 голов и 4 ассиста.

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