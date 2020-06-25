toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЧЕЛСИ - МАНЧЕСТЕР СИТИ

Тете: Президент Гремио не верил, что Шахтер сделал предложение по моему трансферу

13:38 - Читати українською
Тете: Президент Гремио не верил, что Шахтер сделал предложение по моему трансферу
Тете / ФК Шахтер

Вингер Шахтера Тете вспомнил свой переход в донецкий клуб из бразильского Гремио.

"Я просто просил дать мне возможность сыграть профессионально в Бразилии. Я был готов. Я и мой представитель говорили с президентом клуба. Мы просили дать нам шанс, и показали предложение от Шахтера, но президент Гремио думал, что это ложь.

"Только и умеет, что бегать": агент Тете жестко ответил на слова Тайсона про своего клиента

Я пытался убедить его: по прогнозам у меня шанс проявить себя в 21-22 года. Да, есть игроки, которые проявляют себя в Бразилии в возрасте 22-23 лет, но не попадают на рынок в Европе. Предложение Шахтера была хорошим и для меня, и для клуба, и мы решили принять его", – приводит слова Тете Torcedores.

Напомним, бразилец стал игроком Шахтера в феврале 2019 за 15 млн евро. К слову, Тете провел в составе "горняков" 30 поединков в текущем сезоне, записав в свой актив 7 голов и 4 ассиста.

Шахтар – чемпіон України: що буде далі?

blog_ava
Аталанта – Лацио – 3:2 – видео голов и обзор матча
01:18
540
Теги
Гремио Гремио Трансферы Шахтера Тете Шахтер Шахтер
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Шаран может покинуть Александрию
    Україна — 24 июнь1399 Шаран может покинуть Александрию
8
час
:
15
мин
Челси
22:15
Манчестер Сити
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук