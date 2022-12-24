Положение 22-летнего бразильца в Лионе после прихода Лорана Блана на пост наставника ухудшилось – уменьшилось время игровой практики. Поэтому вингер стремится сменить клуб уже этой зимой, информирует 90min .

Милан интересуется звездой Шахтера – активация плана "Б" через ЧМ-2022

Услуги Тете предложили Арсеналу, Вест Хэму, Ньюкаслу и Тоттенхэму. С клубами АПЛ контактировали представители футболиста, предлагавшие аренду с последующим правом выкупа. Пока неизвестно, захотят ли коллективы удовлетворять финансовые аппетиты бразильца.

Арендное соглашение Шахтера с Лионом по Тете рассчитано до лета, но французы не будут мешать потенциальному зимнему трансферу. Контракт с "горняками" рассчитан до конца 2023 года.

Чому Шахтар вимагає за Мудрика 100 мільйонів?