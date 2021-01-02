Милан несколько недель назад связывался с агентом Тете, собирая информацию об игроке. Как сообщает Lebombedivlad со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, "россонери" до сих пор не определились, будут ли они делать предложение представителю Шахтера.

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Напомним, бразилец присоединился к Шахтеру в феврале 2019 года. С тех пор успел сыграть в футболке "оранжево-черных" 63 матча, в которых отметился 15 голами и отдал 12 результативных передач.

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