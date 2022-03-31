Французский Лион арендовал 22-летнего бразильца до конца нынешнего сезона, сообщает официальный сайт "ткачей". Это уже второй за сегодняшний день официальный уход легионера из Шахтера. Утром Майкон подписал контракт с Коринтиансом.

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Бразильцы воспользовались специальным разрешением ФИФА переходить в другие команды из-за полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Стоит заметить, что Тете очень хотел полностью прекратить сотрудничество с Шахтером, но среди ряда претендентов не нашлось ни одного, который отважился бы выкупить его контракт.

Напомним, Тэте стал игроком Шахтера зимой 2019 года. С тех пор бразилец сыграл за "горняков" 108 матчей, в которых забил 31 гол. За три года в Украине футболист выиграл национальный Кубок и дважды становился чемпионом.

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