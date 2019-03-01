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Тете поделился впечатлениями от первой тренировки в Шахтере

17:00 93 Читати українською
Тете поделился впечатлениями от первой тренировки в Шахтере
Тете / Шахтер

Новичок Шахтера Тете провел первую тренировку в команде Паулу Фонсеки.

"Меня очень хорошо принял коллектив. Паулу Фонсека представил всем игрокам, я уже познакомился с капитаном Тайсоном, Аланом Патриком и другими ребятами.

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Скажу, что тренировки очень отличаются от тех, что были в Бразилии. Здесь интенсивность намного выше, решение надо принимать молниеносно, поэтому нужно еще привыкнуть", – цитирует Тете официальный сайт Шахтера.

Напомним, Шахтер подписал бразильского вингера Тете из Гремио. "Горняки" заплатили за футболиста 15 миллионов евро, а сумма отступных по новому контракту составляет 150 миллионов евро.

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