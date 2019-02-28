toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
РЕАЛ МАДРИД - БАРСЕЛОНА ЧЕЛСИ - ТОТТЕНХЭМ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Тете: Перед переходом в Шахтер советовался с Дугласом Костой

18:41 83 Читати українською
Тете: Перед переходом в Шахтер советовался с Дугласом Костой
Тете / ФК Шахтер

Новоиспеченный полузащитник Шахтера Тете поделился впечатлениями после подписания контракта с донецким клубом.

"Перед переходом в Шахтер долго не думал. Это очень хорошее предложение для меня. Знаю, что сделал правильный выбор, перейдя в этот клуб. Через Шахтер прошли великие игроки.

Палкин: Сумма отступных за Тете – 150 млн евро

Советовался ли я с Дугласом Костой перед трансфером? Да, мы с ним дружим, вместе играли за сборную Бразилии. Он говорил, что мне здесь очень понравится, что здесь очень хорошая страна.

Я уже знаком с Тайсоном, Маркосом Антонио, Фернандо и Сиприано. Что знаю о УПЛ? В Украине очень сильный чемпионат, а Шахтер всегда на ведущих ролях и почти всегда побеждает. Буду очень отдаваться, работать, слушать слова тренера. Рассчитываю своей тяжелой работой завоевать место в старте Шахтера", – сказал бразилец клубной пресс-службе.

"Раніше мені казали, що граю, як Мессі". Манор Соломон – про армію Ізраїлю та вибір на користь Шахтаря, а не Ман Сіті

Теги
Трансферы Шахтера Шахтер Шахтер Дуглас Коста Дуглас Коста Тете Тете
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
38
мин
Валенсия
22:00
Бетис
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук