Тете: Перед переходом в Шахтер советовался с Дугласом Костой

Новоиспеченный полузащитник Шахтера Тете поделился впечатлениями после подписания контракта с донецким клубом.

"Перед переходом в Шахтер долго не думал. Это очень хорошее предложение для меня. Знаю, что сделал правильный выбор, перейдя в этот клуб. Через Шахтер прошли великие игроки.

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Советовался ли я с Дугласом Костой перед трансфером? Да, мы с ним дружим, вместе играли за сборную Бразилии. Он говорил, что мне здесь очень понравится, что здесь очень хорошая страна.

Я уже знаком с Тайсоном, Маркосом Антонио, Фернандо и Сиприано. Что знаю о УПЛ? В Украине очень сильный чемпионат, а Шахтер всегда на ведущих ролях и почти всегда побеждает. Буду очень отдаваться, работать, слушать слова тренера. Рассчитываю своей тяжелой работой завоевать место в старте Шахтера", – сказал бразилец клубной пресс-службе.

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