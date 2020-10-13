"Конечно, тренироваться в таких условиях нетипично, ведь мы привыкли, что у нас большая группа. Однако также следует принимать все меры предосторожности. Я верю, что шаг за шагом мы наберем темп, ребята вернутся и мы будем полностью готовыми ко всем играм.

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Пытаемся понемногу думать обо всем: и об этой сложной ситуации, и об играх. Прежде всего следует настраиваться на ближайший поединок. Реал будет потом – сейчас мысли насчет Львова. Несмотря на трудности, которые мы переживаем, постараемся отдать на поле максимум.

Изменения в тренировках? Упражнения предусматривают минимум контакта. Лучше слышно Мистера, больше концентрации. Стараемся слушать и выполнять. Игроки на самоизоляции? На каждом из них большая ответственность, как и на каждом из нас. Верю, что ребята вернутся поскорее, чтобы помогать команде", – поделился Тете в комментарии Shakhtar News.

К слову, бразилец провел 6 матчей в составе Шахтера в этом сезоне, записав в свой актив 2 ассиста.

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