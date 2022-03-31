"Я очень рад присоединиться к Лиону, который является отличным европейским клубом. Я убежден, что могу помочь команде. Меня приняли хорошо, я счастлив и готов отдать все. Лион имеет отличную историю сотрудничества с бразильцами, что также повлияло на мое решение.

Тете официально перешел из Шахтера в Лион

Я игрок с хорошим дриблингом, скоростью и завершением. Мне нравится играть на правом фланге, раздавать передачи, забивать. В последние дни я занимался с тренером в Польше, работал физически. Я не могу дождаться, чтобы сыграть. Хочу вернуться на поле и играть в футбол. Последние несколько недель были тяжелыми, но, наконец, это закончилось.

Я уже познакомился с тренером Петером Босом, это был важный момент для меня. Я почувствовал большое расположение к себе. В его штабе есть Клаудио Касапа – это невероятный человек. Он был моим первым тренером в молодежной сборной Бразилии", – приводит слова Тете пресс-служба Лиона.

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