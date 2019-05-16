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Тете: Не чувствовалось, что играем в финале против команды из Первой лиги

16 мая 20:00 159 Читати українською
Тете: Не чувствовалось, что играем в финале против команды из Первой лиги
Тете / ФК Шахтер

Вингер Шахтера Тете прокомментировал победный финал Кубка Украины против Ингула (4:0).

 
Тете 28’
Тете 39’
Жуниор Мораес 45+1’
Манор Соломон 64’
28’ Тете
39’ Тете
45+1’ Жуниор Мораес
64’ Манор Соломон

"Я невероятно счастлив. Смог помочь двумя голами, и это очень важно как для команды, так и для меня лично.

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Какой гол был важнее? Думаю, что первый. Игра шла хорошо, но первый гол всегда важнее.

На самом деле не ощущалось, что играем против команды из Первой лиги. Соперник очень неплохо начал, пытался действовать на контратаках, но мы смогли его нейтрализовать и добиться победы", – поделился Тете в комментарии официальному сайту Шахтера.

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