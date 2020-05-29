Тете заговорил о трансфере из Шахтера – 2 топ-чемпионата в приоритете

Хавбек Шахтера Тете не скрывает своих амбиций относительно продолжения карьеры в Европе.

"Я был готов играть на взрослом уровне, я сразу доказал это, когда попал в Шахтер. Одно дело сказать, что я могу, другое – подтвердить делом. Многие люди говорили, что я не был готов подняться из молодежной команды Гремио, и теперь у них должны вырасти уши осла над головой, потому что они уже не знают, что говорили раньше.

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В ситуации с моим трансфером кошелек не был ключевым. Единственное, что я сделал – принес деньги для Гремио. Болельщики иногда воспринимают это неправильно, потому что они видят только сторону клуба, а не сторону игрока. Мне очень грустно, что я не получил той оценки, которую ожидал. После стольких лет ношения великой футболки Гремио, голов, завоевание титулов и мечтаний об игре на профессиональном уровне, затем эта ситуация, мне очень грустно.

Но теперь я в Европе, я счастлив, это шаг, который хочет сделать любой игрок, и сегодня я здесь. Я не собираюсь останавливаться – мы с агентом ищем клуб, где я буду главным героем, важным игроком команды. Когда у нас будет этот момент, то мы выберем. Хотелось бы поиграть в топ-лиге, Англия или Испания", – приводит слова Тете Gauchazh..

Напомним, Шахтер приобрел 20-летнего бразильца у Гремио за 15 млн евро. В нынешнем сезоне УПЛ Тете провел 19 матчей, в которых отметился 4 голами и 6-ю ассист.

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