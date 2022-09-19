Вингер Шахтера Тете не оставил в беде земляков своей жены, которые выезжали из Украины в начале полномасштабного вторжения российских оккупационных войск.

"Было очень сложно. Это произошло рано утром. Мы с женой долго не думали – взяли авто с некоторыми вещами и поехали в Польшу. На границе нам понадобилось 22 часа, чтобы преодолеть последние 2 километра. Людей было очень много. Но мы выбрались и почувствовали облегчение...

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Поскольку у меня хорошее финансовое положение, мы с женой смогли помочь многим украинским беженцам, которые прибывали в Польшу. Я делал продуктовые корзины со всеми основными продуктами и предметами первой необходимости и раздавал их тем, кто прибывал.

Мы видели, как много людей приезжало. Некоторые пересекли границу, и у них ничего не осталось, потому что они все бросили. Было нормально помогать им", – цитирует Тете L'Equipe.

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