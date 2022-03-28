Тете может стать полноправным игроком Аталанты – уход звезды из Шахтера ожидается летом
Вингер Шахтера Тете имеет вариант с переходом к Аталанте в летнее трансферное окно.
Аталанта в течение нескольких недель изучает окружение Тете на предмет возможного перехода летом, сообщает TMW.
Тете все ближе к возвращению в родной клуб – звезда Шахтера готов играть без зарплаты
Интересно, что его трансфер может состояться не по привычной процедуре для легионеров УПЛ в период войны – бергамаски попытаются сделать предложение Тете летом, чтобы усилить атакующее звено. Ранее сообщалось о том, что вингер Шахтера готов перебраться в Гремио и даже откажется от зарплаты.
Напомним, в текущем сезоне Тете провел 28 матчей, в которых оформил 10 голов и отдал 2 ассиста. Контракт бразильца с Шахтером рассчитан до конца 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в 20 млн евро.
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