Тете избежал четкого ответа относительно будущего в Лионе – вингера Шахтера сватают в АПЛ
Вингер Лиона Тете, арендованный у Шахтера, сдержанно реагирует на любые вопросы о своем будущем.
"Останусь ли я в январе в Лионе? Это не мое дело. Все в руках моего агента и Лиона. Мое единственное переживание – хорошие тренировки, игра и ассисты.
Тете предложили Арсеналу и еще 3 клубам АПЛ
Гол в матче с Брестом? Это была всего моя вторая игра в старте после прихода Лорана Блана. Я сфокусирован на работе, отдаюсь полностью. Счастлив, что вернулся и забил. Надеюсь, это будет продолжаться", – цитирует Тете Get French Football News.
Напомним, арендное соглашение 22-летнего бразильца рассчитано до конца сезона, но уже сейчас к его услугам присматриваются Арсенал, Тоттенхэм и другие клубы АПЛ. В кампании 2022/23 Тете провел за Лион 14 матчей (6 голов и 3 ассиста).