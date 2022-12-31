"Останусь ли я в январе в Лионе? Это не мое дело. Все в руках моего агента и Лиона. Мое единственное переживание – хорошие тренировки, игра и ассисты.

Тете предложили Арсеналу и еще 3 клубам АПЛ

Гол в матче с Брестом ? Это была всего моя вторая игра в старте после прихода Лорана Блана. Я сфокусирован на работе, отдаюсь полностью. Счастлив, что вернулся и забил. Надеюсь, это будет продолжаться", – цитирует Тете Get French Football News .

Напомним, арендное соглашение 22-летнего бразильца рассчитано до конца сезона, но уже сейчас к его услугам присматриваются Арсенал, Тоттенхэм и другие клубы АПЛ. В кампании 2022/23 Тете провел за Лион 14 матчей (6 голов и 3 ассиста).

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