Тете: Дуглас Коста советовал не сомневаться, когда я получил предложение от Шахтера

Бразильский новичок Шахтера Тете рассказал о том, почему решил перейти в донецкий клуб.

"Лично знаком с Роналдинью, ведь он тоже из Порту-Алегри и тоже, как и я, воспитанник Гремио. А в сборной Бразилии мы были вместе с Неймаром, Каземиро, Дугласом Костой.

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Коста рассказывал мне о Шахтере и советовал не сомневаться, когда мне поступило отсюда приглашение. Надеюсь, наши с ним пути похожи, и в будущем я смогу стать таким же, как и он. Тем более что мы с ним играем на одной позиции.

Тренировки в Шахтере более интенсивные, чем в Гремио. И даже в тренировках есть элемент соревнования, никто не хочет уступать. Все пытаются показать себя с лучшей стороны. Еще во время занятий главный тренер очень много общается с игроками, подсказывает, дает указания.

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Сейчас главное – адаптироваться как можно быстрее к игре Шахтера, к указаниям тренера, заработать свое место в составе и завоевать с командой побольше новых титулов и наград", – цитирует Тете "Сегодня",