Лион без особого труда обыграл Труа в рамках 3-го тура чемпионата Франции. Счет и отчет о матче – в этой новости на "Футбол 24".

Лига 1, 3 тур

Лион – Труа – 4:1

Голы: Ляказетт, 3, Тальяфико, 47, Тете, 49, 75 – Тардью, 39 (п)

Уже на самом старте матча Труа сделал сопернику роскошный подарок. Адиль Рами (между прочим, чемпион мира 2018) вместо паса на голкипера вывел на удар Ляказетта. Александр реализовал шанс, забив самый быстрый гол в своей карьере – на 2 минуте 8 секунде.

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Гости очнулись и даже моментами преобладали над Лионом. Такое давление дало свои плоды. Тальяфико сфолил против Бальде в своей штрафной. Пенальти, четко реализовавшийся Тардью. К счастью для аргентинца, он получил свой шанс реабилитироваться. В начале второго тайма после неудачного удара Тете мяч отскочил к Николасу, которому оставалось забить в пустые.

Вот так бразилец, права на которого до сих пор принадлежат Шахтеру, записал в свой актив результативную передачу. Однако это было только начало. Очень быстро Тете нашел и свой гол, а позже даже оформил дубль. Второй мяч стал результатом эффектных индивидуальных действий.

Лион снова одержал победу и пока идет без потерь, находясь на вершине турнирной таблицы Лиги 1 вместе с ПСЖ. Тете делит с Неймаром первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата – по 3 гола.