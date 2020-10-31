Наставник олимпийской сборной Бразилии Андре Жардин вместо Лукаса Пакета довызвал представителя Шахтера Тете. А вот атакующий хавбек Лиона присоединится к национальной сборной.

Шахтер – Боруссия М: Дентиньо не сыграет в матче Лиги чемпионов

20-летний Тете в составе команды Бразилии U-20 будет готовиться к товарищеским поединкам против Саудовской Аравии и Египта, которые пройдут 13 и 16 ноября соответственно. В лагере сборной вингер Шахтера будет находиться с 9 до 17 ноября, сообщает официальный сайт Бразильской конфедерации футбола.

Ранее в список попали еще трое игроков Шахтера – Додо, Майкон и Маркос Антонио.

"Вам придется мне простить": лучший текст из всех, написанных о Марадоне