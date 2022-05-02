Лига 1, 35 тур

Труа – Лилль – 3:0

Голы: Тардьо, 43, 86 (оба – пен.), Угбо, 55 (пен.)

Удаления: Санчеш, 50, Йылмаз, 68 (оба – Лилль)

Брест – Клермон – 2:0

Голы: Брассье, 60, Мунье, 62

Удаление: дель Кастильо, 22 (Б)

Лорьян – Реймс – 1:2

Голы: Моффи, 32 – Зенели, 17, Туре, 59

Монако – Анже – 2:0

Голы: Бамба, 42 (аг), Бен-Йеддер, 61

Монпелье – Метц – 2:2

Голы: Суке, 80, Вахи, 90+1 – Делен, 24, Мафута, 70

Бордо – Ницца – 0:1

Гол: Делор, 74

Марсель – Лион – 0:3

Голы: Лукеба, 55, Дембеле, 76, Экамби, 88

Труа неожиданно разгромил Лилль и почти гарантировал себе сохранение прописки в элите. Уже экс-чемпионы Франции вели себя откровенно по-хамски, "набрав" два удаления и три пенальти.

Красная карточка была и у Бреста, однако партнеры вообще не заметили отсутствия дель Кастильо. Более того, "пираты" уверенно одолели Клермон, подвисший над зоной вылета. Успокаиваться не стоит и Лорьяну, который в родных стенах уступил Реймсу.

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Монако постепенно становится фаворитом гонки за зону ЛЧ. Подопечные Клемана одержали уже 7 победу подряд, не заметив сопротивления Анже. Монегаски с 62 очками идут на четвертой строчке, у Ренна (третий) столько же.

Ницца также продолжает борьбу, имея на 2 пункта меньше. "Орлята" минимально разобрались с Бордо без Данила Игнатенко. Жирондинцы могут понемногу готовиться к Лиге 2 вместе с Метцом, умудрившимся растерять 2 гола преимущества над Монпелье. Команда Игнатенко от зоны переходных матчей отстает на 4 очка, а "бордовые" на 6.

Центральный матч тура немного удивил. Марсель шел вторым и считался фаворитом в домашней встрече против Лиона. Впрочем, "ткачи" подсластили в целом провальный сезон. Гости отгрузили провансальцам 3 гола в течение второго тайма. Арендованный у Шахтера Тете вышел на замену и успел отдать результативную передачу на Экамби, который завершал разгром Марселя.

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