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Тете – о разгроме Лудогорца: Шахтеру не удалось воплотить на поле все задумки

13:26 60 Читати українською
Тете – о разгроме Лудогорца: Шахтеру не удалось воплотить на поле все задумки
Тете / фото: ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Тете поделился впечатлениями после товарищеского матча против Лудогорца (3:0).

Товарищеские матчи
Шахтер
3
3 : 0
0
Лудогорец
18:00 26:06:2019
завершено
 

"Было важно забить в самом начале первого матча на сборах. Мы провели хорошую игру, достойно себя показали. Все получилось.

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Луиш Каштру – замечательный человек и тренер. Он предоставил всю необходимую информацию, а мы постарались ее усвоить и привнести в игру. Конечно, пока воплотили на поле не все, ведь работаем вместе всего шесть дней – уверен, это дело времени.

Жара? Да, это немного усложняет задачу, но не только нам, но и сопернику. Главное – качественно работать, отдавать максимум и быть в хорошей физической форме", – цитирует Тете пресс-служба Шахтера.

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Шахтер - Лудогорец Шахтер Шахтер Тете Тете
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