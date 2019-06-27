Тете – о разгроме Лудогорца: Шахтеру не удалось воплотить на поле все задумки

Полузащитник Шахтера Тете поделился впечатлениями после товарищеского матча против Лудогорца (3:0).

"Было важно забить в самом начале первого матча на сборах. Мы провели хорошую игру, достойно себя показали. Все получилось.

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Луиш Каштру – замечательный человек и тренер. Он предоставил всю необходимую информацию, а мы постарались ее усвоить и привнести в игру. Конечно, пока воплотили на поле не все, ведь работаем вместе всего шесть дней – уверен, это дело времени.

Жара? Да, это немного усложняет задачу, но не только нам, но и сопернику. Главное – качественно работать, отдавать максимум и быть в хорошей физической форме", – цитирует Тете пресс-служба Шахтера.

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