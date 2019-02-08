Терри вспомнил самый худший момент в карьере

Легендарный капитан Челси Джон Терри рассказал, какой день стал черным для его игровой карьеры.

Терри, отвечая на вопрос в своем Instagram, рассказал, что считает финальный матч Лиги чемпионов между Челси и Манчестер Юнайтед худшим моментом в своей карьере игрока.

"Худший момент в карьере? Москва. До сих пор больно", – написал Джон в сторис.

Капітан, лідер, легенда: ікона Челсі Джон Террі – незабитий пенальті в Москві, секс-скандал та тріумф у Мюнхені

Напомним, тогда финал Лиги чемпионов 2008 года сыграли в Москве. Основное время закончилось вничью со счетом 1:1, а в серии пенальти удачливее был манкунианский клуб (5:6). Терри не удалось реализовать один из одиннадцатиметровых ударов Челси. Тогда у Джона поехала нога, он поскользнулся и ударил крайне неудачно.



