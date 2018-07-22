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Терри вскоре завершит карьеру и начнет работать экспертом на телевидении

10:22 10 Читати українською
Терри вскоре завершит карьеру и начнет работать экспертом на телевидении
Джон Терри / фото: Астон Вилла

Экс-капитан сборной Англии Джон Терри повесит бутсы на гвоздь и пойдет работать экспертом на английское телевидение.

37-летний Терри, который недавно покинул Астон Виллу и получил статус свободного агента, может вскоре объявить о завершении карьеры и пойти работать на местное спортивное телевидение в качестве эксперта, пишет Mirror.

Терри: Своим выступлением на ЧМ-2018, сборная Англии вернула веру в команду

По информации источника, телеканал Sky Sports предложил Терри работу экспертом. Джон может работать вместе с другими легендарными игроками Гарри Невиллом и Джейми Караггером.

Сейчас Терри находится в Португалии, где проводит свой отпуск. Напомним, прошлый сезон экс-капитан Челси провел в Ченпионшипе за Астон Виллу.

Стало известно, почему Терри покинул Астон Виллу

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Англия Челси Челси Джон Терри Джон Терри Астон Вилла Астон Вилла
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