Терри трогательно попрощался с Конте

Легендарный экс-защитник Челси Джон Терри прокомментировал отставку Антонио Конте с поста наставника "синих".

"Люблю этого человека. Спасибо за все, босс. В то время, которое должно было стать самым тяжелым сезоном в моей карьере, Антонио был честным и вызывал уважение.

Мне нравилось работать с ним и учиться у него. Спасибо за все, босс" – написал Терри в Инстаграме.

Конте уволен с поста главного тренера Челси

Напомним, Конте возглавил Челси летом 2016 года, после работы в сборной Италии. В первый же сезон ему удалось выиграть чемпионат Англии. Во второй год работы итальянца "синие" финишировали на 5-м месте, в зоне Лиги Европы, а также выиграли Кубок Англии.

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