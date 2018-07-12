Терри: Своим выступлением на ЧМ-2018, сборная Англии вернула веру в команду

Бывший капитан сборной Англии Джон Терри трогательно высказался после вылета национальной команды с чемпионата мира-2018.

"Абсолютно опустошен и очень расстроен за Гарета и всех ребят.

Это был прекрасный чемпионат мира, и каждый из игроков был замечательным. У нас лучшие болельщики в мире", – цитирует Терри издание championat.

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"Своим выступлением Вы вернули веру в сборную. Сегодня вы чувствуете боль, но скоро вернетесь домой и получите замечательный прием от людей. Вы увидите, какое впечатление произвели, когда окажетесь дома", – обратился к национальной команде бывший капитан.

Напомним, после поражения от сборной Хорватии (1:2), Англия покидает Мундиаль на стадии 1/2 финала.

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