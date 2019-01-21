Терри показал, что даже боевые собаки ему не страшны

Экс-защитник Челси, а ныне тренер Астон Виллы Джон Терри провел выходной в компании боевых собак.

Джон Терри решил провести выходной необычным способом. Легендарный защитник Челси испытал на себе мощь боевых собак.

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Сначала в его куртки зубами вцепился одна собака, позже – второй, но англичанин спокойно держал их на себе.

Сейчас Джей Ти работает помощником главного тренера Астон Виллы Дина Смита, а команда находится на 13 строчке в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 39 очков.