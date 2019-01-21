toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ТРАНСФЕРЫ ЛИВЕРПУЛЬ - ЛЕСТЕР СИТИ БАРСЕЛОНА - СЕВИЛЬЯ

Терри показал, что даже боевые собаки ему не страшны

21 января 09:54 198 Читати українською
Терри показал, что даже боевые собаки ему не страшны
Джон Терри / соцсети

Экс-защитник Челси, а ныне тренер Астон Виллы Джон Терри провел выходной в компании боевых собак.

Джон Терри решил провести выходной необычным способом. Легендарный защитник Челси испытал на себе мощь боевых собак.

Капітан, лідер, легенда: ікона Челсі Джон Террі – незабитий пенальті в Москві, секс-скандал та тріумф у Мюнхені

Сначала в его куртки зубами вцепился одна собака, позже – второй, но англичанин спокойно держал их на себе.

Сейчас Джей Ти работает помощником главного тренера Астон Виллы Дина Смита, а команда находится на 13 строчке в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 39 очков.

Теги
Англия Видеоновости Джон Терри Джон Терри Астон Вилла Астон Вилла
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
55
мин
Шахтер
16:00
Лех
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук