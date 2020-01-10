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Терри показал боксерский поединок между Диего Костой и массажистом Челси – забавное видео

10 января 22:45 264 Читати українською
Терри показал боксерский поединок между Диего Костой и массажистом Челси – забавное видео
Джон Терри и Диего Коста / фото с открытых источников

Бывший капитан Челси Джон Терри опубликовал видео боксерского спарринга экс-форварда "синих" Диего Косты с массажистом команды.

На видео испанский форвард шутливо отбоксировал с оппонентом, после чего отправил его в нокдаун. Поединок состоялся во время подготовки команды к сезону-2015/16.

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Напомним, Коста выступал за Челси с 2014 по 2018 год. Его трансфер из Атлетико обошелся "синим" в 38 млн евро. Всего в составе лондонского клуба испанец сыграл 120 матчей и забил 58 мячей. За его возвращение Атлетико заплатил Челси 66 млн.

В текущем сезоне Коста принял участие в 11 матчах чемпионата Испании. 31-летний форвард забил два гола и отметился двумя результативными передачами за "матрасников".

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Англия Видеоновости футбольные курьёзы Челси Челси Диего Коста Диего Коста Джон Терри Джон Терри
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