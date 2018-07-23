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Терри опроверг слухи о завершении карьеры

12:47 16 Читати українською
Терри опроверг слухи о завершении карьеры
Джон Терри / Reuters

Бывший капитан лондонского Челси и бирмингемской Астон Виллы Джон Терри не собирается завершать игровую карьеру.

"Подтверждаю, что я еще не завершил карьеру. Наслаждаюсь отпуском со своей семьей и рассматриваю варианты", – написал Терри в своем Инстаграме.

На прошлой неделе появилась информация, что экс-защитник сборной Англии вскоре повесит бутсы на гвоздь и начнет работать экспертом на телевидении.

В сезоне 2017/18 Джон Терри провел за Астон Виллу в Чемпионшипе 35 матчей, в которых забил 1 гол. Ветеран покинул бирмингемцев из-за высокой зарплаты, которую не может себе позволить клуб второго дивизиона.

Теги
Джон Терри Джон Терри Астон Вилла Астон Вилла Англия
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