Терри опроверг слухи о завершении карьеры

Бывший капитан лондонского Челси и бирмингемской Астон Виллы Джон Терри не собирается завершать игровую карьеру.

"Подтверждаю, что я еще не завершил карьеру. Наслаждаюсь отпуском со своей семьей и рассматриваю варианты", – написал Терри в своем Инстаграме.

На прошлой неделе появилась информация, что экс-защитник сборной Англии вскоре повесит бутсы на гвоздь и начнет работать экспертом на телевидении.

В сезоне 2017/18 Джон Терри провел за Астон Виллу в Чемпионшипе 35 матчей, в которых забил 1 гол. Ветеран покинул бирмингемцев из-за высокой зарплаты, которую не может себе позволить клуб второго дивизиона.