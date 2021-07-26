40-летний специалист покинул тренерский штаб Астон Виллы, сообщает пресс-служба "львов".

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"Для меня было огромной честью провести три года в клубе. Сейчас подходящее время, чтобы принять чрезвычайно тяжелое, но важное решение и двигаться дальше", – сказал на прощание Терри.

Джон присоединился к Астон Вилле в 2017-м в статусе игрока – это был его последний профессиональный клуб. Через год экс-капитан Челси стал ассистентом Дина Смита.

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