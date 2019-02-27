Терри: Не жалею, что завершил карьеру

Тренер Астон Виллы Джон Терри рассказал, скучает ли по футболу в статусе игрока.

"Соскучился ли по игре? Честно, нет. Огромное давление, поэтому не скучаю. Когда смотришь такие матчи, как финал Кубка лиги, хочется самому выйти на поле. Но всё это давление мне не нравится. Поэтому сейчас наслаждаюсь жизнью.

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У своих тренеров я всегда пытался чему-нибудь научиться. Делал пометки во время тренировок. Сейчас стараюсь прогрессировать. Работа тренера в этом плане похожа на работу футболиста: перед каждым занятием нужно стараться стать лучше, думать, в чём ошибся. Всё это напоминает школу, в которой ты постоянно учишься и анализируешь", – сказал Терри Sky Sports.

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