Терри назвал причины ухода из Астон Виллы – легенда мечтает стать главным тренером
17:48 - Читати українською
Джон Терри не планирует ограничивать свой тренерский опыт только работой ассистента в Астон Вилле.
"Я хочу быть полностью откровенным и с уважением к главному тренеру Дину Смиту и всех в Астон Вилле. Искренне считаю, что несправедливо идти с командой в новый сезон, не будучи уверенным в себе на 100%.
Я планирую провести некоторое время с семьей, а потом продолжу свою деятельность в клубах Европы, чтобы достичь цели и стать главным тренером", – цитирует Терри официальный сайт клуба.
По итогам прошлого сезона АПЛ Астон Вилла вместе с Терри финишировала на 11-й строчке.
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