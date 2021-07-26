Джон Терри не планирует ограничивать свой тренерский опыт только работой ассистента в Астон Вилле.

"Я хочу быть полностью откровенным и с уважением к главному тренеру Дину Смиту и всех в Астон Вилле. Искренне считаю, что несправедливо идти с командой в новый сезон, не будучи уверенным в себе на 100%.

Терри ушел из Астон Виллы

Я планирую провести некоторое время с семьей, а потом продолжу свою деятельность в клубах Европы, чтобы достичь цели и стать главным тренером", – цитирует Терри официальный сайт клуба.

По итогам прошлого сезона АПЛ Астон Вилла вместе с Терри финишировала на 11-й строчке.

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