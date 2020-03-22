Терри назвал игрока, который смог бы вывести Челси на новый уровень

Легендарный капитан Челси Джон Терри прокомментировал возможный переход в лондонский клуб полузащитника дортмундской Боруссии Джейдона Санчо.

"Думаю, молодежь показала свой потенциал. В начале сезона мы говорили об Абрахаме и Маунте, которые только пришли в команду, и они показали, что способны играть.

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Думаю, Санчо – это один из лучших молодых игроков мира прямо сейчас, поэтому он стал бы замечательным усиления для Челси. Это сделало бы команду намного сильнее", – цитирует Терри издание Evening Standard.

Напомним, 19-летний Санчо защищает цвета дортмундской Боруссии и остается лакомым кусочком для многих клубов Европы. В текущем сезоне вингер сыграл за свою команду 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал 19 результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в 130 млн евро.

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