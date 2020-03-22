toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛОРЕНСО САНС

Терри назвал игрока, который смог бы вывести Челси на новый уровень

15:09 69 Читати українською
Терри назвал игрока, который смог бы вывести Челси на новый уровень
Джейдон Санчо / Getty Images

Легендарный капитан Челси Джон Терри прокомментировал возможный переход в лондонский клуб полузащитника дортмундской Боруссии Джейдона Санчо.

"Думаю, молодежь показала свой потенциал. В начале сезона мы говорили об Абрахаме и Маунте, которые только пришли в команду, и они показали, что способны играть.

Экс-игрок Ливерпуля уничтожил Салаха: "Он даже не может отдать пас на пять метров"

Думаю, Санчо – это один из лучших молодых игроков мира прямо сейчас, поэтому он стал бы замечательным усиления для Челси. Это сделало бы команду намного сильнее", – цитирует Терри издание Evening Standard.

Напомним, 19-летний Санчо защищает цвета дортмундской Боруссии и остается лакомым кусочком для многих клубов Европы. В текущем сезоне вингер сыграл за свою команду 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал 19 результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в 130 млн евро.

Золоті "нульові": Шева на піку, коаліція проти Динамо, найбрудніший форвард Шахтаря і ще 27 фото "старої школи"

blog_ava
Как Роналдиньо праздновал 40-летие в тюрьме – появилось фото
10:16
455
Теги
Трансферы Чемпионата Англии Трансферы Чемпионата Германии Джейдон Санчо Джейдон Санчо Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Челси Челси Англия Трансферы Тамми Абрахам Тамми Абрахам Мейсон Маунт Мейсон Маунт Трансферы Арсенала Джон Терри Джон Терри
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
33
мин
Милан
19:00
Рома
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук