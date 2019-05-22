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Терри может возглавить Мидлсбро

22 мая 20:41 43 Читати українською
Терри может возглавить Мидлсбро
Джон Терри / Астон Вилла

Легенда Челси, который сейчас тренирует Астон Виллу, Джон Терри может возглавить Мидлсбро.

Джон Терри ведет переговоры с Мидлсбро о возможности возглавить команду, которая сейчас находится без тренера, сообщает издание talkSPORT.

Пюлис не смог вывести Мидлсбро в АПЛ и покинул команду

Напомним, легендарный хавбек Челси завершил профессиональную карьеру осенью прошлого года, после чего стал помощником главного тренера в Астон Вилле.

Терри: Не жалею, что завершил карьеру

Заметим, что в текущем сезоне Мидлсбро занял 7 место в турнирной таблице Чемпионшипа, всего на 1 балл уступив 6-ю позицию, которая дает право сыграть в плей-офф за выход в АПЛ, Дерби Каунти.

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Теги
Англия Мидлсбро Мидлсбро Чемпионшип Джон Терри Джон Терри Астон Вилла Астон Вилла
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