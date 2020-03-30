Терим вылечился от коронавируса

Наставник Галатасарая Фатих Терим, который 23 марта был госпитализирован с COVID-19, вылечился от болезни.

66-летний специалист сегодня повторно сдал анализ крови и прошел томографию. Тесты на коронавирус были отрицательными, информирует Liv Hospital Group в твиттере. После консультации медиков легендарного тренера выписали из больницы.

Ленс получил строгое предупреждение – он может остаться без клуба

Член правления Галатасарая Тунч Унер сообщил, что от COVID-19 также вылечился вице-президент стамбульского клуба Абдурахим Албайрак.

Ювентус пішов шляхом PornHub, Мессі продає одяг, а син Роналду грається зі світом – футбол на карантині