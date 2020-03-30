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Терим вылечился от коронавируса

16:28 22 Читати українською
Терим вылечился от коронавируса
Фатих Терим / Getty Images

Наставник Галатасарая Фатих Терим, который 23 марта был госпитализирован с COVID-19, вылечился от болезни.

66-летний специалист сегодня повторно сдал анализ крови и прошел томографию. Тесты на коронавирус были отрицательными, информирует Liv Hospital Group в твиттере. После консультации медиков легендарного тренера выписали из больницы.

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Член правления Галатасарая Тунч Унер сообщил, что от COVID-19 также вылечился вице-президент стамбульского клуба Абдурахим Албайрак.

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Теги
коронавирус Галатасарай Галатасарай Турция Фатих Терим Фатих Терим
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