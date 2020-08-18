Тер Штеген прооперирован – кипер Барселоны пропустит старт Ла Лиги

Вратарь каталонцев Марк-Андре Тер Штеген не сыграет в начале нового сезона Ла Лиги.

Основного кипера "блаугранас" успешно прооперировали, информирует официальный сайт клуба. Он перенес хирургическое вмешательство на колене, ведь в течение сезона у него были проблемы с сухожилием.

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Срок восстановления тер Штегена составит примерно 2,5 месяца – вратарь точно пропустит начало сезона. Ранее сообщалось, что немец должен вернуться в строй к старту Ла Лиги (12 сентября).

Напомним, в прошлом сезоне Примеры Марк-Андре тер Штеген провел 36 матчей, в которых пропустил 27 мячей.

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