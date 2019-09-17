Тер Штеген вспомнил работу под руководством Фавра

Голкипер Барселоны Марк-Андре тер Штеген поделился воспоминаниями о работе в Боруссии М с нынешним наставником Боруссии Д Люсьеном Фавром.

"Я прекрасно знаю Фавра. Он первый, кто начал мне доверять. Он один из лучших тренеров, с которыми я работал, и он будет думать, как по нам ударить. Однако, мы сделаем все, чтобы предотвратить этого.

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Будет трудно, но у нас есть все возможности для победы. Мы попробуем выйти на поле с желанием и тактической подготовкой", – цитирует тер Штегена Mundo Deportivo.

Тер Штеген и Фавр работали вместе с 2011 по 2014 годы, пока голкипер не перешел в Барселону.

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