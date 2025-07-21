Капитан Барселоны Марк-Андре тер Штеген может снова пойти на хирургическое вмешательство из-за проблем со спиной, сообщает Mundo Deportivo.

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33-летний вратарь должен решить, готов ли он к операции на межпозвоночном диске, которая может оставить его без футбола на срок от 1 до 4 месяцев. Из-за проблемы со спиной голкипер не мог тренироваться в обычном режиме и уж точно не поедет в предсезонный тур с основным составом Барселоны.

Для самой же Барселоны проблемы тер Штегена могут стать шансом облегчить свое финансовое положение, ведь в таком случае каталонцам позволили бы использовать 80% от зарплаты для регистрации другого игрока.

Напомним, что немецкий капитан Барселоны из-за травмы пропустил почти весь сезон 2024/25. Летом он получил еще одного конкурента – кроме Войцеха Щенсны в команде теперь будет играть Жоан Гарсия, а сам тер Штеген будет рассматриваться лишь третьим выбором на позицию вратаря.

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