Марк-Андре тер Штеген вместе с другими капитанами клубов чемпионата Испании подписал заявление Ассоциации футболистов Испании (AFE), которое осуждает намерение провести матч Ла Лиги в Майами, сообщает RAC1.

Барселона разочарована таким действием своего голкипера. Каталонцы считают, что тер Штегену не стоило подписывать письмо, поскольку это противоречит интересам клуба.

Ранее президент Ла Лиги Хавьер Тебас выразил убеждение, что матч 17-го тура между Вильярреалом и Барселоной состоится в Майами в этом году.

Напомним, из-за травмы Марк-Андре тер Штеген выбыл из состава "кулес" примерно на четыре месяца.

