"Я хочу провести на Камп Ноу еще много лет и продолжать выигрывать титулы. Большей мотивации для меня не существует. Надеюсь, что очень скоро у нас будет возможность отпраздновать титулы с нашими болельщиками.

Барселона рассматривает возможность продажи тер Штегена

Барселона стала моим домом, моей семьей. Мы здесь счастливы и на поле, и за его пределами. И мое желание, и желание Барселоны всегда состояло в том, чтобы согласовать продление контракта и продолжить историю, которая началась в 2014 году.

Барселона – это нечто большее, чем самый большой клуб мира. Город и фанаты с самого начала отнеслись ко мне так, будто я один из них, и это очень важно для меня. Это чувство, которое я никогда не забуду", – цитирует тер Штегена Cope.

Напомним, тер Штеген перешел в Барселону в июля 2014 года с менхенгладбахской Боруссии за 12 млн евро. В составе каталонцев вратарь выиграл Лигу чемпионов сезона 2014/15, Суперкубок УЕФА (2015), а также по 4 раза чемпионат и Кубок Испании. Действующий контракт 28-летнего немца с "сине-гранатовыми" рассчитан до лета 2025 года.

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