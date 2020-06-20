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Тер Штеген считает справедливой потерю очков для Барселоны

13:19 - Читати українською
Тер Штеген считает справедливой потерю очков для Барселоны
Марк-Андре тер Штеген/ Фото ФК Барселона

Вратарь Барселоны Марк-Андре Тер Штеген поделился впечатлениями от встречи с Севильей (0:0).

 

"Игра получилась интенсивной и протекала с переменным успехом. У обеих команд были шансы, но ни одна из них не заслужила победу. Ничья – справедливый результат.

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Мы потеряли два очка и теперь должны побороться за три в следующем матче. Нужно сохранять позитив и концентрироваться на своей команде.

Учитывая то настроение, которое мы показали сегодня, мы будем бороться за каждое очко, а там посмотрим", – сказал тер Штеген для Marca.

Напомним, после 30-ти туров Ла Лиги Барселона опережает Реал на три очка, но у мадридцев еще есть игра в запасе.

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Барселона Барселона Севилья - Барселона Марк-Андре Марк-Андре тер Штеген Испания
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