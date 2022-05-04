Тер Штеген не сыграет в июньских матчах сборной Германии, сообщает официальный сайт НФС. Марк решил взять паузу на восстановление, ведь в последнее время из-за травм он не имел возможности отдыхать в межсезонье. В частности, голкипер пропустил Евро-2020.

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Тер Штеген переговорил с Ханси Фликом. Главный тренер сборной Германии с пониманием подошел к проблеме и разрешил вратарю Барселоны не приезжать на летние сборы. "Ему нужен отдых перед чемпионатом мира в Катаре", – сказал Флик.

Сборная Германии в июне проведет 4 матча Лиги наций: дома и на выезде с Италией, против Англии и Венгрии. В распоряжении Бундестим есть другие голкиперы – Мануэль Нойер, Кевин Трапп и Бернд Лено.

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