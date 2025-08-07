В Барселоне разгорается скандал вокруг одного из лидеров команды – голкипера Марка-Андре тер Штегена. По информации Mundo Deportivo, руководство каталонского клуба серьезно рассматривает возможность лишить немца капитанской повязки на фоне ухудшения отношений между сторонами.

Скандал в Барселоне – клуб открыл дело против тер Штегена, который подложил свинью своему конкуренту

Тер Штеген в прошлом году стал новым капитаном после ухода Серхи Роберто, но теперь его авторитет в клубе под вопросом. Причина – публичное заявление вратаря об операции на спине и трехмесячном восстановлении, которое изрядно разозлило президента Жоана Лапорту и спортивного директора Деку. Руководители считают, что эта информация должна была быть озвучена лишь после согласования с клубом.

Особое раздражение вызвал тот факт, что если бы тер Штеген пропустил не 3, а 4 месяца, Барселона имела бы право использовать 80% его зарплаты для регистрации другого игрока – нового вратаря Жоана Гарсии, подписанного с Эспаньола. Также, как ранее сообщалось, вратарь Барселоны не согласился дать официальное разрешение на передачу информации о своей травме и операцию медицинской комиссии Ла Лиги. Без этого документа клуб не может воспользоваться специальным правилом и использовать 80% зарплаты немца для регистрации новичков.

Окончательное решение относительно будущего капитана пока не принято. Лапорта и Деку планируют обсудить ситуацию с главным тренером Ганси Фликом после завершения короткого отпуска команды.

Напомним, Барселона выиграла все матчи в азиатском турне и готовится провести матч на Кубок Жоана Гампера против итальянского Комо, которым руководит Сеск Фабрегас.

"Плакав і відмовлявся переходити": як Реал оформив рекордний трансфер в історії – 12 мільярдів, майстер-клас Флорентіно