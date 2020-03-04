Тер Штеген размышляет над уходом из Барселоны

Голкипер сборной Германии, вероятно, не чувствует себя счастливым в лагере "блаугранас".

Немецкий вратарь Барселоны Марк-Андре тер Штеген не уверен в своем будущем в каталонском клубе, сообщает Catalunya Ràdio.

Журналист Луис Канут признался, что предложил голкиперу поработать над его биографией, однако тот отказался, намекая, что не уверен, останется ли в лагере "блаугранас" в следующем году.

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Напомним, у тер Штегена ранее неоднократно возникали конфликты с одноклубниками, самым ярким из которых была стычка во время тренировки с Лионелем Месси. Также немец был неприятно поражен отношением команды к его сейвам во время Эль Класико, когда ни один из игроков не подошел поздравить его с удачной игрой. Не стоит забывать и о критических высказываниях Андре об игре Барселоны после победного матча в Лиге чемпионов против Славии, где он прозрачно намекнул о разногласиях между игроками "сине-гранатовых".

Однако, как отмечает издание, перейти в другой клуб тер Штегену будет не так просто: Барселона не захочет отпускать голкипера такого уровня, несмотря на то, что его контракт истекает лишь 30 июня 2022 года. Да и не каждый клуб сможет позволить себе выплатить клаусулу в размере 180 млн евро.

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