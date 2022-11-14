Вратарь Барселоны и сборной Германии Марк-Андре тер Штеген пропустит матч за национальную команду из-за желудочно-кишечной инфекции. Об этом информирует официальный Твиттер сборной Германии.

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Вратарь останется во Франкфурте и присоединится к команде после того, как выздоровеет. Таким образом, его участию на ЧМ-2022 ничего не угрожает.

В среду, 16 ноября сборная Германии сыграет товарищеский матч против сборной Омана.

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