У континентального форума этого года случилась очередная звездная потеря. Голкипер испанской Барселоны Марк-Андре тер Штеген не поможет сборной Германии из-за травмы.

Вратарь "блаугранас" и Бундестим вынужден лечь под нож из-за поврежденного колена. О предстоящей операции кипер сообщил в своем Instagram.

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"Мне грустно, что я пропущу Евро-2020 этим летом. Впервые за много лет я буду поддерживать свою страну из дома. Надеюсь, что мы победим!", – написал страж ворот.

В нынешнем сезоне Марк-Андре тер Штеген провел 41 матч во всех турнирах, из них только 14 – "сухие". При отсутствии воспитанника Боруссии М в лагере сборной Германии безальтернативным первым номером команды станет Мануэль Нойер.

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