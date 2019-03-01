Тер Штеген признался, что хотел покинуть Барселону

Голкипер Барселоны Марк-Андре тер Штеген откровенно рассказал о начале своей карьеры в Барселоне.

"Собственно, и мне, и Клаудио Браво пришлось справляться с тем, что мы конкурировали за звание первого номера.

Он замечательный вратарь, завоевавший тогда место в стартовом составе. Тренеру не пришлось вносить изменения, потому что в чемпионате у него был голкипер показывает хорошую игру.

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Естественно, в такой ситуации задумываешься о своем будущем, потому что игровая практика – это самое главное.

Если бы тренер сказал, что теперь я играю в чемпионате, а Браво в других турнирах, лучше бы не стало. Я не этого хотел и в 2016 году задумывался об уходе из Барселоны.

Я и Клаудио были откровенные относительно сложившейся ситуации. В определенный момент продолжаться так не могло.

Барселона сделала конкретный выбор и избрала меня. Думаю, пока я это оправдываю", – цитирует Тер Штегена Goal.

Напомним, Клаудио Браво в 2016 перешел из Барселоны в Манчестер Сити, но так и не смог закрепиться в основном составе английского гранда.

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